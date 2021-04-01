Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Hain sonunda ortaya çıktı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle yine nefesleri kesti. Dizinin son bölümünde Osman Bey ve alplerinin Bizans ve Moğol birliklerini kılıçtan geçirmesi izleyenleri mest etti.

Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Son bölümde neler oldu?

Osman Bey, Umur Bey’in İnegöl Kalesi’ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay’ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi’ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey’le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Dündar Bey, Osman Bey’i bertaraf etmek için Togay’ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl’e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun’un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.