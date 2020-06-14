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Medya

Kuruluş Osman’a katılacak Ediz Hun’un paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! ‘Şunu özellikle belirtmek istiyorum…’

Kuruluş Osman dizine Ertuğrul Gazi rolüyle katılması gündemde olan Ediz Hun sosyal medya hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:46:00 - 2020-06-14 09:48:00

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü ünlü oyuncu Ediz Hun'un oynayacağının açıklanması gündeme bomba gibi düştü.

Dizi ile anılan Ediz Hun’un sosyal medya paylaşımları da merak edilmeye başlandı. Ediz Hun artan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

ÇapaMag magazine tarafından Ediz Hun’un son günlerde artan paylaşımlar üzerine kızı Bengü Hun’un hesabından açıklama yaptığı görüntüler paylaşıldı.

Ediz Hun yaptığı paylaşımda, ‘Twitterda bu günlerde sorumsuz bir kişi benim adıma paylaşımlar yaparak sizinle iletişime geçmiş olduğunu duydum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum benim twitterda hiçbir hesabım yok. Kullanmıyorum. Bildirmek istiyorum. Hepinize sağlıklı yaz diliyorum. Siz bizim velinimetimizsiniz.’

Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişme! Ertuğrul Gazi rolünü kimin üstleneceği belli oldu
Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişme! Ertuğrul Gazi rolünü kimin üstleneceği belli oldu

Medya

Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişme! Ertuğrul Gazi rolünü kimin üstleneceği belli oldu

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