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Medya Kuruluş Osman'a beklenen yıldız isim Rusya'yı salladı
Medya

Kuruluş Osman'a beklenen yıldız isim Rusya'yı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan ve sürekli olarak ismi Kuruluş Osman dizisi ile anılan Cengiz Coşkun Rus dizisinde rol aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 09:46:00 -
Kuruluş Osman'a beklenen yıldız isim Rusya'yı salladı

Oyuncu Cengiz Coşkun, popüler Rus yapımı “Gold Diggers”un spin-off dizisinde rol aldı.

Cengiz Coşkun, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile haberi şu açıklamayla duyurdu:

“Rus TV dizisi ‘Gold Diggers’ın spin-off’unda yer aldığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Güçlü ve yardımsever bir milyarder işadamını canlandırıyorum. Rusya’nın tarihi ve kültürel şehri St. Petersburg’da çekim yaptım. Bu harika bir deneyim ve eminim ki herkes izlemekten zevk alacaktır.”

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