Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi geliyor!

Bugüne kadar Diriliş Ertuğrul, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Mehmetçik Kut'ül Amare, Kuruluş Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Destan gibi projelerin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kuruluş Osman dizisi atv ekranlarında macerasını sürdürürken Mehmet Bozdağ yeni bir proje için kolları sıvadı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrollerinde yer alacağı diziye dair detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle dünya çapına ün salan Bozdağ Film yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkacak. Pek çok dizi ve filmin yapımcılığını üstlenen ünlü senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladı. Gelen bilgilere göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Avcı dizisiyle ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Dizinin başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali yerini alacak.

Bozdağ Film yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mehmet Bozdağ yeni bir proje için hazırlıklara başladı.

Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrolünde yer alacağı diziye dair detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı.

TRT'DE YAYINLANACAK

Seyircilerin merakla beklediği dizinin TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacağı bilgisine yer verildi.

Mehmet Bozdağ bugüne kadar Diriliş Ertuğrul, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Mehmetçik Kut'ül Amare, Kuruluş Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Destan gibi dikkat çeken projelerin yapımcılığını üstlenmişti.