Kuruluş Osman oyuncusundan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bugün çoğunluğu hayatta olmayan Fikret Hakan, İzzet Günay, Ekrem Bora, Eşref Kolçak ve Orhan Günşiray gibi isimleri bir araya getiren fotoğraf Cüneyt Arkın’ın takipçilerini de geçmişe götürdü. Fotoğraf yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Fotoğraftan çok duygulanan bir takipçi hislerini "Şimdikiler anlamaz bilemez bu kadronun şampiyonlar ligi olduğunu yazık gerçekten suanki kuşağa iyiki sizler var missiniz ki sizin eserleriniz ile ders alıp büyüdük eğlendik ağladık sevdik sevildik aramızdan ayrılanlara allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah" sözleriyle dile getirdi.

Bir başka takipçi de "Oradakilere baba dese ki 2021 yılında ben bu resmî tiwitliyeceğim kimse inanmazdı belki baba bile inanmazdı Cüneyt baba resmen bir çağı kapatıp bir çağı açmışsın" diye yazdı.

Bir takipçi ise geçmişin ne kadar kıymetli olduğuna "Kimse poz kesmemiş ve herkesin yüz ifadesi gayet samimi.. fotoğraftaki sanatçıları ve o günleri sevgiyle anarken günümüzdeki mükemmelliyetçiliğin getirdiği robotiklik çok can sıkıcı" sözleriyle dikkat çekti.

İşte usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın paylaşımına yapılan yorumlar: