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Medya Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!

ATV'nin fenomen yapımı Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında açılan davayla ilgili Özçivit'in avukatından açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:16:00 -
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in avukatı: İtibarına saldırı düzenlendi!

Burak Özçivit hakkında, Kuruluş Osman'ın set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı. Basına yansıyan haberlerden sonra Özçivit'in avukatından açıklama geldi. Açıklamada, "Kurgu iddialar sonucu astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tanıklar doğruladı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K, O.Ş. ve A.Ö'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

Uzlaşılamadı

Burak Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

4 yıl 1 ay hapis talebi

İddianamede, Burak Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Özçivit cephesinden ilk açıklama

Çıkan haberlerin ardından Özçivit'in avukatı Serkan Toper, yazılı açıklama yaptı:

"Müvekkilim Burak Özçivit hakkında bugün yazılı ve dijital basın mecralarında çıkan haberlerin müvekkil hakkında haksız intiba oluşturma çabalarına mahal vermemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına işbu basın açıklamasının yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu haberlerde müşteki sıfatı ile bulunan kişiler Anayasal şikayet hakkını kötüye kullanmışlardır.

"Dürüstlük kurallarına aykırı"

Şikayet hakkının kötüye kullanılması; suçsuzluğunu bilerek haksız davranışlarla kişiyi küçük düşürmek ve haksız menfaat teminine yönelik eylemlerdir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Şikayet hakkı kötüye kullanılmıştır ve müvekkile karşı haksız davranış halini alarak dürüstlük kurallarına da aykırı bir eyleme dönüşmüştür.

"Astronomik rakamlar talep edildi"

Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir.

Yargılama sonucu gerçeklerin ortaya çıkacağına, fırsatçılığa ve mesnetsiz iddialara karşı hak ve hakikatin galip geleceğine olan inancımız tamdır. Gerçekler güneş gibidir. Zamanı gelince muhakkak ortaya çıkar. Haksız ve fahiş talepler için ortaya konan bu kurguların Türk Yargısının şaşmaz adaletinden döneceğine olan yüksek inancımızla kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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