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Medya Kuruluş Osman oyuncusu bu sözlerle veda etti!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu bu sözlerle veda etti!

ATV’nin rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 23:23:00 -
Kuruluş Osman oyuncusu bu sözlerle veda etti!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 2 sezondur rol aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığını duyurdu. Veda paylaşımında Arkın, "Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi." ifadelerini kullandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Burak Özçivit ve Özge Törer gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. 2 sezondur yapımda rol alan usta aktör Cüneyt Arkın diziden ayrıldığını açıkladı.

Cüneyt Arkın veda paylaşımı yaptı

"Kara Murat" ve "Battal Gazi" gibi çok bilinen rollerle bir dönemin efsanesi haline gelen ve sayısız filmde oynayarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, ayrılık haberini sosyal medyadan verdi.

"Her hikayenin bir sonu vardır"

Dizide Aksakallıların reisi karakterini oynayan 84 yaşındaki Cüneyt Arkın, veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere."

 

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