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Medya Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlayacak?
Medya

Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman’ın 3.sezona büyük bir heyecanla bekleniyor. Diziyi yakından takip edenler ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 09:44:00 -
Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlayacak?

64. bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman dizinin 65.bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü hangi gün?

Kuruluş Osman ne zaman hangi gün başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon çekimleri birkaç hafta önce yayımlandı. Bilindiği gibi dizi sezon boyunca her hafta çarşamba akşamları 20.00’de ekranlara geliyor. Yeni sezon bölümlerinin ise hangi gün başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin yayınlanacağı tarih açıklandığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.

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Medya

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