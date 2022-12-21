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Medya Kuruluş Osman heyecanı sürüyor! Osman Bey’i kim öldürmek istedi?
Medya

Kuruluş Osman heyecanı sürüyor! Osman Bey’i kim öldürmek istedi?

İzleyicilerinden tam not alan ‘Kuruluş Osman’ bu akşam yine milyonları ekrana bağlayacak. 109. bölümün izleneceği dizide önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 13:53:00 - 2022-12-21 13:54:30
Kuruluş Osman heyecanı sürüyor! Osman Bey’i kim öldürmek istedi?

'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in saraydaki varlığını öğrenen Sultan Alaeddin, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla Osman Bey'i serbest bırakacaktır. Osman Bey, hakikati ortaya çıkarıp serbest kalabilecek midir? Öte yandan Osman Bey'i sarayda Moğollar'a esir düşüren İsmihan Sultan, Osman Bey'i öldürme emri verirken Yenişehir'i ele geçirme planına devreye sokmuştur.

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Kuruluş Osman dizisi yine izleyicilerini ekrana kilitleyecek

Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır.

Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

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