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Medya

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:08:00 - 2020-06-18 14:17:30
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? gibi sorular yeni bölümde cevap bulacak.

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