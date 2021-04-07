Kuruluş Osman biri diziyi daha sepetledi

Kuruluş Osman dizisi karşısında varlık gösteremeyen dizilere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta Show TV’de ekranlara gelen 'Kırmızı Kamyon' adlı dizinin yayından kaldırılmasına karar verildi. İlk bölümüyle reyting yarışının dışında kalan dizi haziran ayından itibaren yeniden yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Kuruluş Osman zirveyi bırakmıyor

'Kırmızı Kamyon' adlı dizi dışında birçok dizi daha Kuruluş Osman karşısında aynı akıbeti yaşadı. Gerek Yahudi menşeli FOX TV gerekse Kanal D gibi kanallara büyük umutlarla yayınlanan diziler, Kuruluş Osman karşısında reytinglerde eriyince çekimlere son vermek zorunda kaldı.