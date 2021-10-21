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Medya Kuruluş Osman 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın Kuruluş Osman 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 08:18:00 - 2021-10-21 08:35:30

Burak Özçivit’in Osman Bey karakteri ile başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman, 67’nci bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme Osman Bey’in Turgut Alp karşılığında Papaz Gregor’u teslim etmeyi kabul ettiği sahne sosyal medyaya damga vurdu.

Osman Bey'den birlik çağrısı

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman’ın 68. bölüm fragmanı da yayınlandı. Osman Bey’den birlik çağrısında bulunduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

Kuruluş Osman yeni sezonda kimler var? Kuruluş Osman oyuncuları
Kuruluş Osman yeni sezonda kimler var? Kuruluş Osman oyuncuları

Medya

Kuruluş Osman yeni sezonda kimler var? Kuruluş Osman oyuncuları

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Yorumlar

yok

hiç bir heyecan hissetmedim nerede diriliş Ertuğrul onda heyecan oluyor du
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