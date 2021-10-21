Kuruluş Osman 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı
ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın Kuruluş Osman 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
Burak Özçivit’in Osman Bey karakteri ile başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman, 67’nci bölümü ile izleyici karşısına çıktı.
Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme Osman Bey’in Turgut Alp karşılığında Papaz Gregor’u teslim etmeyi kabul ettiği sahne sosyal medyaya damga vurdu.
Osman Bey'den birlik çağrısı
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman’ın 68. bölüm fragmanı da yayınlandı. Osman Bey’den birlik çağrısında bulunduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.