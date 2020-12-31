  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuruluş Osman 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Gündem

Kuruluş Osman 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey'in yeni bey olarak seçilmesiyle Kayı Obası'nda işler iyice kızışıyor. Bala Hatun ise büyü bir tuzağın içine düşerek hayati bir tehlike yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Ertuğrul Bey'in ölmesi izleyiciye duygu dolu anlar yaşatırken yeni bölümde Bala Hatun'un zehirlenmesi dizinin hayranlarını korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 08:06:00 - 2020-12-31 08:57:28

Dün akşam yeni bölümü ekranlaragelen sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 41. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Bamsı Bey ve Osman Bey emanetleri almaya giderken saldırıya uğruyor. Targun Hatun ise Osman Bey’in karısı Bala Hatun’u zehirliyor.

Son bölümde neler oldu?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?

Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı kim oynuyor? Kuruluş Osman Savcı Bey’in oğlu kim?
Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı kim oynuyor? Kuruluş Osman Savcı Bey’in oğlu kim?

Medya

Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı kim oynuyor? Kuruluş Osman Savcı Bey’in oğlu kim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan flaş gelişmeyi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "6 Bakan ile reform gündemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı
Gündem

2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken yatırımcılar ise 2021 yılında fiyatların ne yönlü olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre 2021 altın..
Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap
Dünya

Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına ilişkin, a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay