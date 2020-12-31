Kuruluş Osman 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Dün akşam yeni bölümü ekranlaragelen sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 41. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Bamsı Bey ve Osman Bey emanetleri almaya giderken saldırıya uğruyor. Targun Hatun ise Osman Bey’in karısı Bala Hatun’u zehirliyor.

Son bölümde neler oldu?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?