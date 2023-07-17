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Yerel Kurulan seheme bak! Bulgaristan'dan gelen helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı!
Yerel

Kurulan seheme bak! Bulgaristan'dan gelen helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 17:41:00 -
Kurulan seheme bak! Bulgaristan'dan gelen helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı!

Bulgaristan sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan 101 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Bulgaristan sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan 101 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan havalanan bir helikopterin Türkiye hava sahasına izinsiz giriş yaptığını belirledi.

Yapılan takip sonucu helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığı ve çantalar içine konulmuş 101 kilo skunku attığı tespit edildi.

Olayın ardından Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 101 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (İLKHA)

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