  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kurulan-kapanan şirketler
Yerel

Kurulan-kapanan şirketler

Yeniakit Publisher
2023-10-20 10:11:00 -
Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 10 bin 978'e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503'ten 10 bin 978'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustosta 1709 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.

 

Bakın bu sefer ne yaptı! Küresel şirketten inanılmaz robot
Bakın bu sefer ne yaptı! Küresel şirketten inanılmaz robot

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakın bu sefer ne yaptı! Küresel şirketten inanılmaz robot

Türk şirket o ülkenin elektriğini kesit! Ülke karanlığa gömüldü
Türk şirket o ülkenin elektriğini kesit! Ülke karanlığa gömüldü

Dünya

Türk şirket o ülkenin elektriğini kesit! Ülke karanlığa gömüldü

Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme
Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme

Teknoloji

Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme

Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu
Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Ekonomi

Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23