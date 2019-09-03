0553 313 94 23

Kuru üzüm fiyatına müdahale, üreticiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dün İzmir’de, kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve TMO’nun alımlara başlayacağı müjdesini vermesi üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

03 Eylül 2019 Salı 12:08
Kuru üzüm fiyatına müdahale, üreticiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dün İzmir’de, kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve TMO’nun alımlara başlayacağı müjdesini vermesi üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.


Üzümün başkenti olarak anılan Manisa’da, kuru üzüm fiyatları üreticiyi memnun etti. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dün İzmir’de, kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alımlara başlayacağı müjdesini vermesi üreticiyi rahatlattı. Dağ etekleri, tarla, mera, Alaşehir Çayı yatakları ve mahalle futbol sahalarına üzümlerini kurutmak için seren Sarıgöllü üreticiler, Bakan Pakdemirli’nin açıklaması sonrası sergilerini kaldırmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından dün İzmir Borsası’nda açıklanan kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve TMO’nun müdahaleye başlayacağı açıklaması bizleri sevindirmiştir. Başta Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Türker ve yönetim kurulu üyelerine ve TMO’ya teşekkür ederim. Kuru üzüm ve yaş üzüm piyasası canlanacak. Üzümcümüz mağdur olmayacaktır ’’dedi.


Sergilerden üzüm kaldıran üreticiler de Bakan Pakdemirli’nin kuru üzüm fiyatları konusundaki hassas duyarlılığı sebebiyle kendisine teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:08
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"
    1. Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk..
    2. Türkiye genelindeki atıl bisikletler..
    3. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    4. Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet..
    5. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    6. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    7. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    8. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    9. Sosyal medya tatile çıktı
    10. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    11. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    12. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    13. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    14. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    15. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    16. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    17. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    18. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    19. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    20. Almanya’da bir ilk
    21. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    22. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    23. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    24. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    25. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    26. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    27. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    28. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    29. Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin
    30. Afganistan’da 2019 yılında yaklaşık 4..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız