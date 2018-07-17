Kuru meyveler nasıl tüketilmelidir?

Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir, kuru üzüm, kuru hurma, kuru yaban mersini kuru dut ve birçok meyvenin kurutulmuş şekli günümüzde mevcuttur. Hepsinin ayrı ayrı birçok faydası vardır. Bu nedenle bir tanesinde sabit kalmak yerine ara ara diğer seçenekleri de kullanmak en doğrusudur.

Kuru meyveler taşıma kolaylığı olan bir besindir. İş yerinde, bir seyahat sırasında veya okula giden öğrenciler tarafından ağzı kapalı bir poşette çantada saklanabilir, ara öğün vaktinde kolaylıkla tüketilebilir.

Hamile ve emziren annelerin tatlı ihtiyaçlarının karşılanması için sütlü tatlılarda kullanılabilir. Böylece beyaz şeker kullanmak yerine kuru meyvedeki doğal şekerden faydalanmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

Kilo verme dönemindeki kişiler ise ara öğünlerde yarım yağlı süt veya light yoğurdun yanında tükettikleri bir porsiyon kuru meyve ile uzun süre tok kalabilirler.

Kuru meyvelerin yanına yakışabilecek diğer bir alternatifte kuru yemişlerdir. Örneğin akşamları ailece geçirilen vakitlerde, kuru meyve ve kuru yemişlerin bulunduğu şık bir tabak hazırlanabilir, bütün aile beraber ara öğün yapma şansı bulabilir.

Kuru meyveler mineral bakımından çok zengindirler. Sinir sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirir, kansız, halsiz kişilere iyi gelir. Daha birçok faydasının yanında şeker içeriğinin yüksek olması dolayı fazla kaloriye sahiptir.

Tüketim miktarına dikkat edilmediğinde ciddi enerji alınabilir. Bir besinin sağlıklı olması limitsiz tüketilebilir anlamı taşımadığından, kuru meyve tüketiminde de tek seferde 1 porsiyon miktarına dikkat edilmelidir.

Hazımsızlık gibi mide problemleri yaşayan kişiler, ana öğünlerden hemen sonra tüketilen meyveler midede mayalanma yapabileceğinden yemekten hemen sonra tüketmemelidir. Ana öğünden 2 saat sonra tüketmesi hazımsızlık yaşayan kişinin problemini çözecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.