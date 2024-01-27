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Kobi Kuru meyve ihracatçılarından 1.8 milyar dolarlık dış satım hedefi
Kobi

Kuru meyve ihracatçılarından 1.8 milyar dolarlık dış satım hedefi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:52:00 -
Kuru meyve ihracatçılarından 1.8 milyar dolarlık dış satım hedefi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu yıl kuru meyvede ihracat hedeflerinin 1 milyar 800 milyon dolar olduğunu söyledi.

Sektörün ihracatının miktar bazında yüzde 3 düşüşle 497 bin 637 tondan 482 bin 744 tona gerilediğini ifade eden Işık, buna rağmen elde edilen gelirin yüzde 3 artışla 1 milyar 567 milyon 811 bin dolardan 1 milyar 609 milyon 467 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

Yağış azlığı rekolte kayıplarına yol açtı

Işık, 2023’ün sektör ve ülke için zor bir yıl olduğunu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin kayısı üretim bölgelerini de etkilediğini, diğer ürünlerde de yağış dengesizlikleri nedeniyle rekolte kayıpları olduğunu belirterek, “Mahsulde 2023’te yüzde 25-30 rekolte noksanlığı oldu. Üzüm, kayısı ve incirde de aynısını yaşadık. Bu ürünlerin yüzde 70-75’i ihracata gidiyor. Biz 1 milyar 610 milyon dolarlık hedef rakamı yakaladık. İncir, kayısı ve üzümü dünyada lider haline getirdik. Bu sadece sektörümüzün değil ulusumuzun da bir başarısı” diye konuştu.

Rekoltedeki gerilemeye rağmen ihracat gelirinin artmasında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) önceki sezon yaptığı alımlarla oluşturduğu stokların devreye girmesinin önemli etkisi olduğuna işaret eden Işık, “2022’den gelen mahsul can damarı oldu bu sektöre. Bu, ihracatımızı geri çekmedi. TMO bu ürünü biriktirmeseydi, doğru satın alım yapmasaydı bu süreci yönetemezdik, pazarı başkalarına kaptırırdık” dedi.

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