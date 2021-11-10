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Ekonomi Kuru kayısıda ihracat sezonu hızlı başladı
Ekonomi

Kuru kayısıda ihracat sezonu hızlı başladı

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya’dan yeni ihracat sezonunun ilk 3 ayında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:34:00 -
Kuru kayısıda ihracat sezonu hızlı başladı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yeni sezonun ilk 3 ayında kuru kayısı ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi. Özcan, şunları söyledi: “Ekim ayında da hem ülke ekonomisinin hem de Malatya’nın yüzünü güldüren bir tablo ile karşı karşıyayız. Ekim ayında 8 bin 897 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında ülke ekonomisine 37 milyon 753 bin dolar katkı sağladık. Geçen sezonun ilk 3 ayında 25 bin 342 ton ihracata karşılık 82 milyon 291 bin dolar gelir elde ettik. Bu sezonun ilk 3 ayına baktığımızda ağustos, eylül ve ekim aylarında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 3 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Yatırımlar kayısıyı stratejik ve prestij ürüne dönüştürdü.”

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