Kuru kayısıda ihracat sezonu hızlı başladı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yeni sezonun ilk 3 ayında kuru kayısı ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi. Özcan, şunları söyledi: “Ekim ayında da hem ülke ekonomisinin hem de Malatya’nın yüzünü güldüren bir tablo ile karşı karşıyayız. Ekim ayında 8 bin 897 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında ülke ekonomisine 37 milyon 753 bin dolar katkı sağladık. Geçen sezonun ilk 3 ayında 25 bin 342 ton ihracata karşılık 82 milyon 291 bin dolar gelir elde ettik. Bu sezonun ilk 3 ayına baktığımızda ağustos, eylül ve ekim aylarında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 3 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Yatırımlar kayısıyı stratejik ve prestij ürüne dönüştürdü.”