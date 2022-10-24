Kuru incir nasıl kurutulur, nasıl saklanır? Bütün incir nasıl nasıl kurutulur? Dilimlenmiş, Güneşte, Kaynatarak kurutma yöntemleri

Peki kuru incir nasıl muhafaza edilir? Serin bir yerde tutulması öneriliyor. Uzun süre boyunca tüketmeyecekseniz, buzdolabı poşetlerine koyarak dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Derin dondurucunuz varsa, dondurucunuzda da kuru incirlerinizi muhafaza edebilirsiniz.

Evde incir nasıl kurutulur? Yaş incir güneşte nasıl kurutulur? İncir kuruturken kurtlanmaması için ne yapılır? İşte, güneşte, dilimlenmiş, bütün incir, kaynatarak fırında incir kurutma yöntemleri:

Her zaman içi dolgun ve kabukları ince olan olgun incirleri tercih etmeye çalışın. Kurutma yöntemi için 2 tür vardır. Bunlardan birincisi güneşte doğal kurutma ikincisi ise fırında kurutma yöntemidir.

Dilimlenmiş incir nasıl kurutulur?

İncirlerin üzerini ince bir tülbentle ya da tülle örtün. İncirleri dizdiğiniz tepsiyi güneş gören bir yere koyun. 2-3 saatte bir kontrol ederek kurutun. Bu şekilde incirlerin yaklaşık 3-5 gün içinde tamamen kuruması sağlanabilir. İki tarafında güzelce kuruması için arada incirleri ters düz etmeyi unutmayın.

Güneşte Kurutma Yöntemi

Güneşte kurutma yöntemi en çok tercih edilen incir kurutma yöntemlerindendir. Güneşte incir kurutmak için ilk olarak incirleri bol suda yıkayın ve yıkadığınız incirlerin fazla sularını temiz bir havlu yardımıyla alın. Fazla suları aldıktan sonra ise incirlerin sap kısımlarını, çürük ve darbeli yerleri kesin. İnciri ortadan ikiye bölün ve hava almasını sağlayacak tül ya da tülbendi tel ızgaranın üzerine serin. Kestiğiniz incirleri bu tel ızgaranın üzerine aralıklı biçimde dizin.

İncirlerin üzerini de ince bir bezle örtün. İncirleri dizdiğiniz tel ızgarayı güneş gören bir yere koyun. Bu şekilde incirleriniz 3-5 gün içerisinde tamamen kurur. İki tarafında güzel kurumasını istiyorsanız 2-3 saatte bir incirleri ters düz etmeyi unutmayın. İncirin kuruduğunu anlayamıyorsanız anlamanın yolu çok basit. İnciri sıktığınızda içinden suyu çıkmıyorsa kurumuş demektir. İncirinizin nemli kalmaması çok önemli çünkü nemli kalan incirler kurtlanabilirler.

Kaynatarak incir kurutma

Derin bir tencerede suyu kaynatın ve incirleri 30 saniye kaynar suda bekletip çıkarın. Ardından tekrar kurumasını sağlayın. İncirler kuruduktan sonra sap kısımlarını kesin ve aralıklı olacak şekilde tepsiye dizin. Üzerine hava alacak şekilde temiz bir tülbent örtün.

Fırında Kurutma Yöntemi

İncirleri bol suda yıkayın ve fazla suyu temiz bir havlu yardımı ile alın. İncirlerin sap kısımlarını kestikten sonra ortadan ikiye bölün ve fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde aralıklarla dizin. Fırının sıcaklığını 45 dereceye getirin ve fırının içine koyun. En önemli ayrıntı ise fırının içinde nem oluşmamasıdır. Bunun için de fırın kapağını hafif aralık bırakın. Saat başı incirleri kontrol edin ve ters düz yapmayı unutmayın. Bu şekilde incirleri yaklaşık 10-12 saat içinde tamamen kurutabilirsiniz. Hazırladığınız incirleri hava almayacak şekilde cam kavanozun içine ya da kaplara koyup güneş görmeyen yerde uzun süre saklayabilirsiniz.

Kuru İncir Nasıl Saklanır?

Kuru incirleri 1-2 hafta içinde tüketecekseniz, güneş görmeyen kapalı bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Eğer kışa kadar saklamak istiyorsanız, cam kavanozlara veya buzdolabı poşetlerine doldurarak ağızlarını sıkıca kapatın. Poşet veya kavanozu buzdolabına koyarak 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

Bütün incir nasıl kurutulur?

İncirlerin üzerini ince bir tülbentle ya da tülle örtün. İncirleri dizdiğiniz tepsiyi güneş gören bir yere koyun. 2-3 saatte bir kontrol ederek kurutun. Bu şekilde incirlerin yaklaşık 3-5 gün içinde tamamen kuruması sağlanabilir. İki tarafında güzelce kuruması için arada incirleri ters düz etmeyi unutmayın.

Kuru İncirin Kurtlanmaması İçin Ne Yapmalıyız?

Kuru incir, doğru koşullarda saklanmadığı takdirde kısa süre içinde kurtlanmaya başlar. Kurtlanmayı önlemek için, incirleri kuru ve nem oranı düşük yerlerde muhafaza edebilirsiniz.

İşte kurutulmuş incirin sağlığımıza olan faydaları

Lif bakımından zengindir: Kurutulmuş incir uzun bir süre boyunca sizi tam olarak tok tutmanıza ve kabızlığı hafifletmeye yardımcı olan çözünür bir lif kaynağıdır.

Hipertansiyona iyi gelir: Yüksek potasyum seviyesi ve düşük sodyum seviyesi, hipertansiyonu olan insanlarda rahatlama sağlar.

İyi bir kalsiyum kaynağı: Kuru incirde bulunan yüksek kalsiyum seviyeleri kemik sağlığını destekler.

Bağışıklığı Artırır: Kuru incirdeki yüksek müsilaj içeriği boğaz ağrısını iyileştirir ve korur. Vücuttan zararlı toksinleri çıkarır.

Antioksidan içerir:

Kuru incir, kalp hastalıkları ve çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olan fenol denilen bir tür antioksidan içerir.

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