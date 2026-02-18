Kurtuluş Destanının 106’ncı Yılında Kahramanmaraş Tek Yürek

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, Trabzon Caddesi’nde düzenlenen görkemli programla binlerce vatandaşın katılımıyla coşku ve gurur içinde kutlandı. Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, milli birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha güçlü şekilde hissedildi. Kutlama programı; Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Coşkulu kalabalığın alkışları ve bayraklarla eşlik ettiği selamlama turunun ardından protokol, tören alanındaki yerini aldı. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı

Törende, Kahramanmaraş’ın şanlı mücadelesinin simgesi olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi. Bu tarihi ve anlamlı an, alanı dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı.

Şiir Dinletisi ve Kısa Film Gösterimiyle Kurtuluş Ruhu Yaşatıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından milli mücadele ruhunu yansıtan şiir dinletileri ve “Hür Yaşadım, Hür Yaşarım” adlı kısa film gösterimi izleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Şubat Kurtuluş Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajı da törende okundu.

“Bir Şehir Ayağa Kalktı, Bir Destan Yazıldı”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın 106 yıl önce inançla ayağa kalkarak tarihe geçen bir direniş sergilediğini vurguladı. Başkan Görgel, “106 yıl önce bu topraklarda bir şehir ayağa kalktı. Korkunun değil imanın, esaretin değil hürriyetin safında yer aldı. İşgalin gölgesi Maraş’ın üzerine çöktüğünde, bu aziz şehir kaderini başkalarının merhametine bırakmadı; yüreğindeki imanla kendi destanını yazmaya karar verdi. O destan, 22 gün 22 gece süren bir direnişin, her sokağa yayılan bir mücadelenin ve asla boyun eğmeyen bir iradenin adı oldu. Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşun, bir milletin uyanışının sesi oldu. O ses, Maraş’ın sokaklarından Anadolu’nun dört bir yanına yayılan bir haykırışa dönüştü. Senem Ayşe’nin cesareti, Rıdvan Hoca’nın dirayeti, Arslanbey’in liderliği, Mıllış Nuri’nin fedakarlığı, Hafız Ali Efendi’nin manevi rehberliği, Mehmet Ali Kısakürek’in kararlılığı ve Ali Sezai Efendi’nin irfanı; bu şehri, tarihin en şanlı direnişlerinden biriyle taçlandırdı ve her biri, hür yaşamanın bedelini bilen bir milletin temsilcisi oldu” ifadelerini kullandı.

“Evler Karargâh, Sokaklar Cepheye Dönüştü”

Başkan Görgel konuşmasının devamında Maraş’ta verilen mücadelenin bir şehir direnişine dönüştüğünü belirterek, “Maraş’ta evler karargâh, sokaklar cephe, camiler dua ve direnişin merkezi haline geldi. Yokluk vardı, kuşatma vardı; fakat teslimiyet yoktu. Her mahallede çeteler imanla yürüyordu. Abdal Halil Ağa’nın yüreğinden ve tokmağından yükselen ses, dinin, namusun ve vatanın müdafaası için atılan adım oldu. Bu şehir, düşmana karşı çelikten bir irade sergileyerek dünyaya şu gerçeği ilan etti: ‘Hürriyet, imanla korunan bir emanettir.’ Arslanbey’in çağrısıyla birleşen yürekler, işgale karşı tarihe geçen bir direniş ortaya koydu. Maraş halkı, düzenli orduların dahi zorlanacağı şartlarda, birlik ve inançla zaferin yolunu açtı. O gün yazılan destan, Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu güçlendiren bir meşaleye dönüştü ve Anadolu’nun yeniden ayağa kalkabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Aradan geçen 106 yıl, bu ruhu eksiltmedi. Bir şehrin dirayeti 3 yıl önce 6 Şubat’ta bir kez daha sınandı. Fakat kahramanlık ruhu, yeniden dirilişin ve bir asır önceki ruhun sarsılmaz iradesiyle bir kez daha ayağa kalktı” dedi.

“Kurtuluş, Yaşayan Bir Miras Olarak Sürüyor”

Konuşmasının son bölümünde birlik ve dirayet vurgusu yapan Başkan Görgel, “Bugün mahallelerde çalan davullar, coşkuyla yürüyen çeteler, nesilden nesile aktarılan hatıralar; kurtuluşun yaşayan bir miras olduğunu haykırmaya devam ediyor. Kahramanmaraş, tarih boyunca olduğu gibi bugün de inancıyla, dirayetiyle ve birlik ruhuyla yoluna devam ediyor. Ecdadımızın yazdığı destanı anlamak; geçmişi anmakla kalmayıp geleceğe aynı kararlılıkla yürümek demektir. Bu toprakların her karışında şehitlerin hatırası, gazilerin duası ve milletimizin bağımsızlık aşkı vardır. Bu vesileyle 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mızın 106. yılını kutluyor, kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve deprem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanmaraş’ın kahramanları; ilelebet hür yaşadı, hür yaşayacak” cümleleriyle sözlerini tamamladı.

“12 Şubat, Esareti Reddeden Bir Şehrin Adıdır”

Programda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer ise 12 Şubat’ın bir şehrin inançla yazdığı bağımsızlık destanı olduğunu ifade etti. Vali Ünlüer, “Bugün, Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. 12 Şubat; ‘Hür yaşadım, hür yaşarım’ diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adıdır. 12 Şubat 1920’de yokluklar içinde var olmayı başaran, vatanını namusu bilen bir halkın teslimiyeti asla kabul etmeyen duruşunu tarihe kazıdığı gündür. Maraş’ta yakılan bağımsızlık ateşi, yalnızca bu aziz şehrin değil, hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlatmıştır. Bu mücadele, silahın değil imanın, gücün değil kararlılığın zaferidir” dedi.

“Kahraman Unvanını Kazandıran Ruh Hâlâ Yaşıyor”

Vali Ünlüer konuşmasının devamında kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını rahmetle andığını belirterek, “Sütçü İmam’dan Arslanbey’e, Senem Ayşe’den nice isimsiz kahramana uzanan bu şanlı direniş, Kahramanmaraş’a ‘Kahraman’ unvanını kazandıran ruhun en güçlü göstergesidir. 12 Şubat, boyun eğmeyenlerin, esareti reddedenlerin ve hürriyetini canı pahasına savunanların diriliş günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; 12 Şubat Kurtuluş Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Kahramanmaraş’ımızın 12 Şubat Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Geçit Töreni ile Görkemli Final

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı’nın konseri, Sahne Maraş Tiyatro Okulu tarafından sahneye taşınan “12 Şubat Kurtuluş Destanı” temalı tiyatro gösterisi ve Garnizon Komutanlığı zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Kutlamalar, geleneksel geçit töreniyle sona erdi. Kahramanmaraşlılar, 106 yıl önce yazılan destanın gururunu bir kez daha hep birlikte yaşarken; Trabzon Caddesi’nde yükselen bayraklar, marşlar ve alkışlar kurtuluş ruhunun nesiller boyunca yaşatılmaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi.