Kurtulmuş'tan, "Esed ile görüşme" açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, basın mensuplarının Suriyelilerin geri dönüşü noktasında Esed rejimi ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağı soruları üzerine, “Somut bir şekilde ortaya konulabilmesi için Türkiye başından beri görüşlerini ifade etmeye çalışıyor. Burada tabii bu bir devlet meselesidir. Bu da orta, ortalık yerde konuşulmaz. Bu konuyla ilgili her aklına gelen her istediği şeyi söylemez. Söylememesi gerekir. İki komşu ülkenin birbirine düşman dahi olsa istihbarat örgütlerinin birbirleriyle görüşmemesi düşünülemez. Kaldı ki dediğim gibi biz Suriye halkıyla kardeş bir milletiz. Bu sorunun ortadan kaldırılması için objektif çözümler üzerinde duruyoruz. En başında da biz orada ne diyoruz somut olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Yani Suriye'nin bir terör devleti oluşturulmasına Türkiye müsaade etmez. Bu Türkiye'nin hayrına olduğu gibi Suriye'nin de Irak'ın da İran'ın da hayrı vardır. Dolayısıyla burada Suriye'de toprak bütünlüğünün temin edilmesi en temel teklifimizdir” dedi.