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Gündem Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...
Gündem

Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...

Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin ayakta kalması için bazı adımların atılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:36:00 - 2021-05-02 22:38:58
Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tarım ürünlerinde bariz bir şekilde artış yaşandı. Tüm devletler salgından kurtulmak için olabildiğince koronavirüs aşısı tedarik etmek isterken, bazı ülkeler aşı almakta zorlanıyor. Pandemi ile birlikte milli ilaç sanayilerinin önemi dikkat çekerken, aynı zamanda tarımsal üretiminde önemi ortaya çıktı.

Gelecekle ilgili uyarılarda bulunan ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'ye ilaç ve gıda uyarısında bulundu.

Kurtoğlu Twitter hasabından yaptığı açıklamada, "Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için en öncelikli alanlar gıda-su/ata tohumu-milli silah ve ilaç -milli yazılım ve platformlar-genetik ve biyoteknoloji olup bu alanda MIT bünyesinde veya ayrı yeni bir koruma ve istihbarat yapılanması oluşturulmalıdır." dedi. Kurtoğlu küresel finansa ilişkin ise "Küreselci sermaye aileleri-şirketleri-devletleri borç batağına soktu.Koronavirüs işsizlik-iflaslar-gıda isyanları-olağanüstü idareler-milli devletlerde iç savaşın kod adıdır. Fransada görevde ve emekli askerlerin hükümete bildirisi ve Almanyada ki darbe planına bir de böyle bakın." dedi.

 

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Yorumlar

süleyman paksoy

tesbitler güzel inşallah uygulanır
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Fatih

MİT ekonomi ile savunma sanayisine el atarsa Türkiye'yi kimse tutamaz
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