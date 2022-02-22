Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan EDHO açıklaması

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. İbo Show'a konuk olan Necati Şaşmaz yeni bir dizi hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Programda dikkat çeken diğer detay ise Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sözleri oldu.

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada "Kurtlar Vadisi'nde sonra ben bir tek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izledim. Hatta Oktay Kaynarca'yı aradım.Lütfen bu diziyi yazanları benim yerime tebrik et, dedim. Diyaloglar felan bela. Rajonlar filan kabadayılar" dedi.

Necati Şaşmaz ise 'Evet bizim kardeşler tarafından yapıldı' diyerek İbrahim Tatlıses'in EDHO hakkındaki övgü dolu sözlerine destek verdi.