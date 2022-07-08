Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz o ismi yaktı!

SARALLAR çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan bir zamanların hızlı ismi Erdal Acar, 'örgüt kurma' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. Sarallar'ın sözde mahkeme kurup, ünlüler ve işadamları arasındaki sorunları çözdüğü ve mahkemeyi de Erdal Acar'ın yönettiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul merkezli 13 ilde "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 40'ı tutuklandı. Erdal Acar'ın "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Acar'ın tutuklanma gerekçeleri arasına Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz verdiği ifade de girdi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştıkları belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan adliyeye sevk edilen 91'inin işlemleri tamamlandı.

Savcılığın, 91 şüpheliden 78'ini tutuklama, 12'sini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk ettiği zanlıların sorguları sabaha kadar sürdü. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına, 50'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Başka suçtan cezaevinde bulunan bir zanlı, ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri gönderildi.

Erdal Acar'ın "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Acar mahkeme kurup yargılama yapmış

Sarallar çetesi, aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlüler için mahkeme kuruluyor, anlaşmazlık yaşayan isimlerle komisyon karşılığı görüşmeler yapılıyordu. Uzlaşmayı kabul etmeyenler de Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu.

Çete liderlerinden biri olduğu öne sürülen Erdal Acar'ın aralarında alacak meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getirdiği, uzlaşma için bir çeşit mahkeme kurduğu iddia edildi.

Erdal Acar'ın, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve spor yorumcusu Sinan Engin'i de masaya çağırdığı ortaya çıkmıştı.

Necati Şaşmaz'ın, eşi ile boşanma sürecinde aralarında yaşanan sorunun ardından masaya çağrıldığı belirtilmişti.

'Polat Alemdar'ın ifadeleri tutuklattı

Hakimliğin kararında şüpheli Mehmet Ulu'nun, müşteki Muhammet Necati Şaşmaz'ın anlatımları, tapeler, kolluk tutanakları, dosya kapsamı ile "birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.

Şüpheli Erdal Acar'ın, müşteki Atalay Demirbaş, Muhammet Necati Şaşmaz, Ahmet Yusuf Üzüm ve Serdar Üzüm'ün anlatımları, Ümit Arıkan'a karşı işlediği iddia edilen eyleme ilişkin tapeler ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi de tutuklandı

Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın, müşteki Melih Tan'ın anlatımları, ifadesi alınamayan Cem Ozan Torunlar'a karşı "tehdit" suçunu işlediğini gösterir iletişim tespitleri dikkate alınarak "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçunu işlediği iddia edildi.

Aralarında Ali Saral, Altan Saral, Uğur Saral ve Volkan Saral'ın da olduğu bir grup şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "yağma" gibi suçlardan tutuklandığı öğrenildi.

Kararda zanlıların herhangi bir tutuklama engellerinin olmamasına, delillerin tam olarak toplanmamasına, delil karartma, müştekiler ve tanıklara baskı kurma ihtimallerine ve kaçma şüphelerinin bulunmasına işaret edildi.

Önceki gün 6 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 91 zanlının ifadesini almak için 27 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

İfadelerin ardından dosyanın esas savcısı, Erdal Acar ve Mehmet Ulu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheliyi tutuklanmaları, 12 zanlıyı adi kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etmiş, başka suçtan cezaevinde bulunan şüpheliyi ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri göndermişti.

Savcılığın sevk yazısında şüpheli İlyas Saral'ın elebaşılığını ve yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün üyelerince "yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarının işlendiği, şüpheliler Erdal Acar ve Mehmet Ulu'nun, şüpheli İlyas Saral'a bağlı olarak kendi yönetimlerinde oluşturdukları hiyerarşik yapı içinde suç örgütü kurdukları belirtilmişti.