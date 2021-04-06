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Medya Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz proje! Geri dönüyor
Medya

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz proje! Geri dönüyor

Usta aktör Musa Uzunlar ekranlara geri dönüyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "İskender Büyük" karakteri ile büyük çıkış yakalayan ve daha sonra "Kurtlar Vadisi Gladio" filmini çıkaran oyuncu Musa Uzunlar'ın yeni projesi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:02:00 -
Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz proje! Geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan daha sonra ise Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı gibi projelerde yer alan Musa Uzunlar ekranlara geri dönüyor. Sevilen oyuncu BKM imzalı "Aşkın Kıyameti" dizisinde rol alacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın oynayacağı filmin kadrosuna Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin İskender Büyük'ü Musa Uzunlar dahil oldu. Uzun süredir çok sayıda projeden teklif alan usta aktör, sonunda BKM imzalı "Aşkın Kıyameti"nde oynamayı kabul etti.

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