Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden sürpriz proje! Geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan daha sonra ise Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı gibi projelerde yer alan Musa Uzunlar ekranlara geri dönüyor. Sevilen oyuncu BKM imzalı "Aşkın Kıyameti" dizisinde rol alacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın oynayacağı filmin kadrosuna Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin İskender Büyük'ü Musa Uzunlar dahil oldu. Uzun süredir çok sayıda projeden teklif alan usta aktör, sonunda BKM imzalı "Aşkın Kıyameti"nde oynamayı kabul etti.