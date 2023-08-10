Kurtlar Vadisi’nde gözlerden kaçan detay Fetö terör örgütünü o zamanlar deşifre etmiş! İşte o görüntüler…

Fetö’nün devlete nasıl sızdığını “Devleti klonlamışlar’ olarak veren dizi, Fetö’nün elemanlarına verdiği bir dolarları, Silahlı Kuvvetlere sızmasını ve daha pek çok şeyi deşifre ettiği anlaşılıyor.

İlgiyle izlenen bu videoya binlerce yorum yapıldı.

İşte içlerinden bazıları…

Kurtlar Vadisi Fetö'ye vurgu yapılıyor

Hiç kimse bu ülkeye tesadüfen gelmez tesadüfen gitmez. ~İskender büyük~

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Kurtlar vadisi sadece diziden ibaret diyenlere cevap

Son bölümüde 16 haziranda yayınlandı bir ay sonra darbe girişimi oldu.

Bu dizideki kişiler ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür

benim anlamadığım bunca şeyi dizi yaparken biliyorlardı da neden önlem alamadık

Şu âyeti hiç unutma.

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

Çok büyük değil en büyük yapım