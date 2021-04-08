Kurtlar Vadisi Kaos beklenirken Süleyman Çakır ve Cerrahpaşalı Halit gündeme oturdu

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde yine gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar Çakır'ın ölümüyle ilgili paylaşımlar yapıyor.



Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri, 17 yıl önce dizide senaryo gereği vefat etmişti. Kurtlar Vadisi'nin seyircileri, Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.

Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde yine gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında bulunan Çakır ile ilgili onlarca paylaşım yapıldı.

İşte Süleyman Çakır hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:

Süleyman Çakır'ın ölümü

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır.

Ölümü sonrası geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulan Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.