Kürtçe savunma ısrarı kobani davasını erteletti
Kobani’nin terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmesi bahanesiyle terör örgütü PKK ve HDP’nin çağrılarıyla 6-8 Ekim 2014'te 35 il ve 96 ilçede düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı, 197 okulun yakıldığı, 269 kamu binasının tahrip edildiği, 1731 ev ve iş yerinin yağmalandığı, 1230 aracın kundaklandığı terör eylemleri nedeniyle aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına dün devam edildi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden videokonferans aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Savunma yapan Altan Tan, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemler sırasında HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olduğunu, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda halkı sokağa dökmekle suçlandığını belirterek, “Meydana gelen olayları, cinayetleri, yağmaları tasvip etmediğimi, kınadığımı söyledim. Çağrıyı yapan ben değilim ve suç işlemedim ki pişman olayım” dedi. Duruşma, savunma yapması gereken sanık Meryem Adıbelli'nin Kürtçe savunma yapmakta ısrar etmesi ve salonda tercüman bulunmaması nedeniyle bugüne ertelendi.