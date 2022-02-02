Kürtçe müzik provokasyonu

Oğuzhan Gültekin Ankara

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi'nde tramvay ile ambulans geçişine engel olunması, vatandaşların ve çevredeki işletme sahiplerinin de yoğun şikayetleri üzerine polisin müdahale ettiği olay, ‘Kürtçe müziğe yasak’ yalanları ile provokasyona dönüştürülmeye çalışıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müzik yapan gruba ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, geçmiş dönemlerde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edildiği, ancak sonradan o noktaların kaldırıldığı, kalabalık nedeniyle tramvay geçişi ile ambulans ve itfaiye araçlarının engellendiği, esnafın da şikayeti nedeniyle gruba müdahale edildiği belirtilerek “Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulmasını kınıyoruz” denildi.

Hemen kolları sıvadılar

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise olayı siyasi bir provokasyona çevirebilmek için Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gençlerin söylediği Kürtçe şarkıyı söyledi.

Beştaş’ın kötü niyetine tepki gösteren AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, “Kürt vatandaşlarımız Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK Parti hükümetinde rahat nefes aldı. Geçmişte Kürtçe türkü söyleyenlerin yaşadıkları hâlâ hafızalardayken bugün Kürtçe yayın yapan kanallar mevcut. HDP’li Beştaş’ın amacı siyasi provokasyon. 2023 seçimleri yaklaştıkça her türlü oyunu oynuyorlar. Kürtlere yapılan çirkin saldırıların, asimilasyon politikalarını yapanların kim olduklarını bu millet iyi biliyor” dedi.

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, “Geçmişte CHP zihniyeti Kürt vatandaşlarımızı yok saymış. Bu yok saymada HDP ve PKK’nın en büyük kozu olmuştur. Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK Parti hükümetinde Kürt vatandaşlarımız rahatça hareket edebildiler. AK Parti ile bu oyun bozulunca bu şer odakları oyuncağı elinden alınan çocuk gibi ortada kaldı. Şimdi 2023 seçimleri yaklaşırken ‘AK Parti dilimizi, kültürümüzü yasaklıyor’ gibi göz göre göre söylenen bir yalan ile milletin aklıyla oynuyorlar. Emniyetin açıklamasına rağmen Beştaş’ın olayı gazi meclisimize taşıması provokasyondur. Hainlik bunların kanında var” dedi.