Kurtar babamı Tayyip dede!

Genç yaşta evlenen ve evlendikten yıllar sonra açılan kamu davaları neticesinde eşlerine, babalarına, kayınpederlerine onlarca yıl ceza verilen genç evlilik mağdurları, yaşadıkları mağduriyetin son bulmasını istiyorlar. Mağduriyetini Akit’e anlatan Hülya Uzun şunları dile getirdi:

Feryadımızı görün

“Sizler bu satırları okurken sıkılıp bir diğer habere göz atacaksınız belki de ama, biz bu acıyı, felaketi 2014’ten beri yaşıyoruz. 2006 yılında eşimle kaçarak, kendi rızamla evlendik. Ancak henüz reşit değildim ve ailem şikayetçi oldu. Daha sonra şikayetini aldı ve düğünümüz 1 Ağustos 2006’da oldu. İlk önce kızım Sıla’yı daha sonra da oğlum Mert’i kucağıma aldım ve acı haber 2014’de kızım henüz 7 oğlum 3 yaşında iken geldi eşime beni kaçırdığı için 17 yıl 6 ay kamu cezası geldi. Bu kadar cezayı alacak ne yapmıştık ki? Yapmıştık diyorum. Çünkü davamız kamu davasına dönüşmüş ve verilen ceza yalnız eşime değil bana ve yavrularıma da verildi. Yolunu bilmediğim daha sonra avucumun içi gibi öğrendiğim TBMM’ye vatandaşların seçtiği vekillere durumumuzu anlatmaya gittim. 7 yıldır çocuklarımı bırakacak bir kapı bulduğumda soluğu biriyle görüşme derdimi Ankara’da anlatma ve anlaşılma çabasındayım. Benim gibi binlerce aile var. Bu konudan eşi cezaevine atıldı diye psikolojisi bozulup; aç yoksul muhtaç kalıp çaresiz hissedip intihar eden hanım kardeşlerimi mi size anlatayım. Yoksa cezaevinde dertten kederden genç yaşta kanser olup vefat eden aynı konuda mağdur olan dava arkadaşımın eşinden mi bahsedeyim? Sahi siz bunları duyuyor görüyor musunuz?”

Derdimde 80 yaşındayım!

Yaşadıkları sıkıntıları sıralayan Uzun, şöyle devam etti: “Evlatlarımın veli toplantısına hep ben gider oldum; kızımın oğlumun boynu bükük kaldı. Bu ders notları neden böyle deyip kaşını çatan ya da aferin evladım deyip başını okşayan bir babaları yok başlarında. Şimdi kütükte 32 içimde 80 yaşında bir başıma anneyim babayım ben, cezaevindeki eşime bakıyorum. Evlatlarıma bakıyorum. Ben bu kadar şeye yetişmeye bir ilk okul mezunu olarak çalışırken benden benim gibi mağdurlardan gelecek nesiller için nasıl mert, dürüst, ahlaklı çocuklar yetiştirmemi bekliyorsunuz. Allah’a şükür elimden geleni yapıyorum. Ama babaları ataları yok. Merhametsiz, şefkatsiz büyüyen hangi çocukta merhamet şefkat olur? Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere komisyon toplantısında kızım Sıla’ya söz vermişti ve danışmanına not aldırmıştı. Aradan 2 yıl geçti. Meclis’e geldi gitti bizim yasamız.”

Vekiller derman olmadılar

Meclis’e seslenen Uzun, şunları kaydetti: “Bizim seçtiğimiz vekiller neden derdimize derman olmadı? Binlerce aileye neden destek olmuyorlar? Biz sadece yuva kurmak için kaçtık. Eşim ve eşim gibilerin diğer ahlak yoksunu cinsel istismarcılardan ayrılmasını birbirinden farklı olduğunu ve bizim de mağdur olduğumuzu görmenizi istiyoruz. Size yalvarıyorum oğlum babasını hiç bilmeden 3 yaşına geldi. Cezaevine götürdüğümde yabancı diye yeri göğü inletir babası kucağına alamaz oldu. Evladım 3 yaşında cezaevi ile tanıştı. Benim yavrularım babasız büyüdü. Ama artık başka evlatlar babasız büyümesin. Yalvarırım sesimizi duyun. Ve erken yaşta evlenenlerin mağduriyetine dair lütfen bir yasa çıkarın.”

Erdoğan: Sıla kızımız daha fazla ağlamasın

2006 yılında genç yaşta evlenen Hülya Uzun ve Murat Uzun’un kızı küçük Sıla, babasının 2014 yılında cezaevine girmesiyle yaşadığı baba hasretini ‘dede’ dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı. Kasım ayında AK Parti Grup Toplantısı’nda balkondan Erdoğan’a “dede” diyerek sesini duyurmaya çalışan minik Sıla, daha sonra Erdoğan’ın yanına giderek, baba hasretini anlattı. 7 yaşındaki Sıla, babasını istediğini ifade ederken, Erdoğan’dan da ‘kızımız daha fazla ağlamasın’ cevabını aldı.

