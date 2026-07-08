12. Yargı Paketi, İBAN mağduriyetini bitirecek

Sebahattin Ayan İstanbul

Alan, Milletvekilli kavramında yasa değişikliklerinden kamuoyunda “İBAN mağduriyeti” olarak bilinen ve yeni yargı paketinde yer alan düzenlemelere ilişkin bilgiler verdi. Hazırlanan yargı paketinin değişen ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladığını belirten Alan, şunları dile getirdi: “Hazırladığımız bu yargı paketinde de teknolojik gelişmelere uyum sağlayan düzenlemeler yer alıyor. Bunlardan biri, duruşmaların e-Duruşma sistemi üzerinden yapılmasının kapsamının genişletilmesine ilişkin düzenlemedir. Yirmi yıl önce böyle bir uygulamadan söz etmek mümkün değildi. Dolayısıyla bir yıl sonra, hatta bazen birkaç hafta sonra bile yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor.

TÜRK YARGISI HIZLANACAK

Paketin temel başlıklarında yargının hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler, Medeni Kanun’da öngörülen bazı düzenlemeler ve kamuoyunda ‘İBAN mağdurları’ olarak bilinen konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu düzenlemeleri içeriyor. Dolandırıcılar kendilerini gizlemek için başkalarının banka hesaplarını paravan olarak kullanıyor. Ev kiralanır, iş yeri kiralanır; ancak İBAN kiralama diye hukuki bir kavram yoktur. Fail kendisini tamamen gizleyerek suçu üçüncü kişiler üzerinden işliyor. Hukukta buna ‘asli maddi fail’ diyoruz. Asıl suçu işleyen kişi, başka birinin İBAN’ını ve kimlik bilgilerini kullanıyor. Suçtan elde edilen paralar önce bu hesaba geliyor, ardından kripto varlıklara, elektronik cüzdanlara veya farklı hesaplara aktarılıyor. Yargılama sırasında ise mahkemeler, resmi kayıtlarda yalnızca İBAN sahibini gördükleri için çoğu zaman onu fail olarak değerlendiriyor. Gerçek fail görünmediğinden, cezası İBAN sahibine uygulanıyor.“

KAST YOKSA DEĞERLENDİRİLİYOR

Ceza hukukunda suçlar kasten işlendiğini hatırlatan Alan, gerçekten kastı bulunmayan ve suçtan herhangi bir menfaat elde etmeyen kişiler hakkında mahkemelerin somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yaptığını ve şartların oluşması halinde beraat kararı verilebildiğini söyledi. Sözleşmeyi hatırlatan Alan, hesap üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin hukuki sorumluluğunun hesap sahibine ait olduğuna dikkat çekti. Nurettin Alan, vatandaşları İBAN kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Banka sözleşmelerinde her türlü sorumluluğun hesap sahibine ait olduğunun açıkça belirtildiğini hatırlatan Alan, bu hesapların sadece dolandırıcılıkta değil; kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarda da kullanılabildiğine dikkat çekti. Alan, mahkemelerin kasıt unsurunu incelediğini ve gerçekten hataya düşen veya iştirak iradesi olmayan kişiler hakkında beraat kararları verebildiğini, ancak toplumun genel güvenliğini korumak adına cezasızlığın söz konusu olmayacağını belirtti.