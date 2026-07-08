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109 üreticiye süt sağım makinesi ve hijyen desteği

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IHA Giriş Tarihi:

109 üreticiye süt sağım makinesi ve hijyen desteği

Adıyaman’da hayvancılıkta verim ve hijyenin artırılması amacıyla yürütülen iki proje kapsamında, üreticilere 109 süt sağım makinesi ile sağım hijyen kitleri dağıtıldı.

#1
Foto - 109 üreticiye süt sağım makinesi ve hijyen desteği

Deprem bölgesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Adıyaman'da, "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi Projesi" kapsamında 48 üreticiye sağım hijyen seti, sertifika verilirken 109 üreticiye ise süt sağım makinesi verildi.

#2
Foto - 109 üreticiye süt sağım makinesi ve hijyen desteği

Burada konuşan Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Süt hayvancılığı sadece üretim miktarıyla değil, aynı zamanda üretilen sütün hijyenik şartlarda elde edilmesi ve tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında süt sağım makinelerimizi dağıtıyoruz. Projemizin toplam bütçesi 2 milyon 630 bin TL olup, bunun yüzde 75'ini bakanlığımız destekliyor. Ben bu dağıtılan malzemelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

#3
Foto - 109 üreticiye süt sağım makinesi ve hijyen desteği

Vali Abdullah Küçük ise dağıtılan sağım hijyen kitleri ve süt sağım makinelerinin üreticilere hayırlı olması dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından Vali Küçük beraberindekilerle üreticilere süt sağım makinesi ve sağım hijyen kiti dağıtımını yaptı.

#4
Foto - 109 üreticiye süt sağım makinesi ve hijyen desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bahçesindeki dağıtım etkinliğine Vali Abdullah Küçük, Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ile üreticiler katıldı.

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