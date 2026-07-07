Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti

67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran Müfit Can Saçıntı, yaptığı konuşmada rezil bir benzetmeye imza attı.

Saçıntı, şu ifadeleri kullandı: “Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyım olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyım nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyımı?”

EŞİNİN YANINDAKİ MAHMUT’A KAYYIM DİYORUZ

“Dedim ki; kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyım diyoruz, ne diyelim.”

Saçıntının rezil benzetmesine AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan tepki gösterdi. Baykan, etkinliklerin devamına katılmayacağını belirterek alandan ayrıldı.

Malum zihniyetin temsilcilerinin üslubu ve sergilediği rezillik vatandaşlar ile sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine yol açtı.