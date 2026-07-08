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Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

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Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Edirne’deki Makedon Kulesi (Makedonya Eski Saat Kulesi) ziyaretçilerini ağırlıyor.

#1
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ile teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılan kentin tarihi simgelerinden biri olan yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Asansörle kuleye çıkan ziyaretçiler, merdivenle aşağı inerken Traklar döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne'nin tarihsel gelişimini anlatan unsurları görme imkanı buluyor.

#3
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Kulenin üst bölümünde oluşturulan seyir terasında ise kentin panoramik manzarası izlenebiliyor.

#4
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Yapının arka bölümündeki arkeolojik kazılarda 10. yüzyıla tarihlenen şapele ait müştemilat, Bizans dönemine ait seramik fırını, 1908 tarihli Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemine ait konut temelleri gün yüzüne çıkarıldı.

#5
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Müzeyi gezen Volkan Kızılırmak, yapının ve çevresinin kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçtiğini belirterek, Makedon Kulesi’nin Edirne’nin turizm rotasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

#6
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Osmanlı’ya başkentlik yapan Edirne’nin sahip olduğu tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu ifade eden Kızılırmak, Makedon Kulesi'nin de yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle kente gelen ziyaretçiler için yeni bir gezi noktası oluşturduğunu kaydetti.

#7
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Hasan Durmaz da Edirne’de tarihi yapıların birer birer restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, Makedon Kulesi’nin de başarılı bir çalışmayla turizme kazandırıldığını ifade etti.

#8
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Durmaz, daha önce harap durumda olan yapının bugün ziyaret edilmesi gereken önemli tarihi mekanlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

#9
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

MAKEDON KULESİ HAKKINDA: Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yılları arasında yaptırılan ve eski Edirne surlarından bugüne ulaşan tek kule olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor.

#10
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

1867 yılında Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa tarafından üzerine ahşap katlar eklenerek saat yerleştirilen yapı, uzun yıllar "Saat Kulesi" olarak kullanıldı.

#11
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da hizmet veren yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü.

#12
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Deprem sonrası üst bölümü yıkılan kule, 1990’lı yıllarda restore edildi.

#13
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Çevresinde 2002-2003 yıllarında arkeolojik kazılar gerçekleştirilen yapı, son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

#14
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#15
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#16
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#17
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#18
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#19
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#20
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#21
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#22
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#23
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#24
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

#25
Foto - Restorasyonu tamamlandı! Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Restorasyonu tamamlanan Edirne'deki Makedon Kulesi’nden kareler…

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