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Dünya İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk'
Dünya

İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk'

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İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin koordineli operasyonunda ABD'ye ait önemli askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, füze ve İHA'larla toplam 85 noktanın vurulduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin koordineli operasyonunda ABD'ye ait önemli askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, füze ve İHA'larla toplam 85 noktanın vurulduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin "önemli ABD askeri tesislerine" yönelik 85 noktayı hedef alan ortak bir füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek, İran’a saldırılar düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan saldırıların ardından yapılan açıklamada, deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin "önemli ABD askeri tesislerine" yönelik 85 noktayı hedef alan ortak bir füze ve İHA operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu Üssü ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nün hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Operasyon, ABD’nin bugün erken saatlerde Hürmüzgan ve Mahşehr’deki askeri üsleri ve sivil noktaları havadan vurmasıyla ateşkesin ve mutabakat zaptının ihlaline verilen ilk yanıttır" denildi. DMO ayrıca, ABD’nin saldırılarını, öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney’in cenaze törenini gölgede bırakmaya çalıştığını öne sürdü.

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