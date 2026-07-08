Millî müfredat sömürgeciliğin prangalarını kırıyor! İğfal edilmiş zihinler direniyor

Buğra Kardan İstanbul

Milli ve manevi değerleri önceleyen bir gençlik yetiştirmek için kolları sıvayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, icraatlarıyla seküler yobazları kudurtmaya devam ediyor. Ateist fikirlerin empoze edildiği ve toplumun temel dinamikleri gözetilmeden hazırlanan evrimci müfredat yerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni devreye alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın şimdi de okullarda öğretilen sömürgeci kavramları temizlemesi azgın azınlığın kimyasını bozdu.

MİLLİLİK SÖMÜRGECİLERİ GERDİ

Geçmiş müfredatta yer alan ve Haçlı izlerini yansıtan “Bizans” kelimesi yerine “Doğu Roma”, “Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı Saldırıları”, “Ermeni Meselesi” yerine “Asılsız Ermeni iddiaları” kavramının kullanılacak olması ve “Orta Asya”nın “Türkistan” olarak değiştirilmesi kamuoyunda takdirle karşılanırken, “Kurtuluş Savaşı” ifadesinin yerine “Milli Mücadele”nin tercih edilmesi, malum cenahı çıldırttı. Kiralık medyasının Bakanlığın hazırladığı yeni müfredatı ‘tarihe ihanet’ olarak değerlendirmesi, ‘zihinlerini sömürgecilere teslim eden Haçlı uşakları’nın çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, şunları söyledi: “Bakanlığımızın çocukların olan bitenleri daha iyi anlamaları, yorumlamaları için attığı yeni adımlar çok olumlu. Kuşkusuz, Türkiye’de bir grup, her meselede olduğu gibi bu konuda da çarpıtmaya gidiyor. Konunun yanlış anlaşılması için uğraş veriyor. Bunlara ‘Gölge etmeyin. Devlet de Milli Eğitim Bakanlığı’mız da emin ellerde’ diyoruz ama anlatamıyoruz. Bunların ikna olmaları mümkün değil. CHP zihniyetinin karalama kampanyalarını ne bakanlığımız ne biz önemsiyoruz. Ülkenin yöneticilerini, hizmet üretenleri itibarsızlaştırma girişimlerini üzülerek görüyoruz ama yolumuza devam ediyoruz. CHP zihniyeti, kronik rahatsızlık gibi. Ancak bu rahatsızlığa ehemmiyet vermiyoruz, vermeyeceğiz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için elimizi ardımıza koymuyoruz, koymayacağız.”

YENİDEN ŞAHLANMANIN ZAMANI

Eğitimci Adnan Kalkan da şunları dile getirdi: “Bu millet, son yüzyıldır cellâdına âşık edildi. Bunu bazen televizyon kanallarıyla, bazen sosyal medya hesaplarıyla, bazen de ders kitapları ve müfredatlarla yaptılar. Neticede kendine güvenmeyen, ülkesiyle bağı kopmuş aidiyeti olmayan milli ve manevi değerlerinden uzak aynı zamanda. Şükür ki Milli Eğitim Bakanlığı’na Yusuf Tekin geldikten sonra bu oyun bozuldu. İlk defa bir Milli Eğitim Bakanı, kendi değerlerini referans alarak müfredat yapıyor. Biliyorlar ki bu millet ecdadıyla bağ kurarsa yeniden medeniyet inşa eder işte korktukları da budur. Bakanımıza destek vereceğiz. Bu ülkede doğup büyüyüp bu ülkeye ihanet eden yunan Ermeni ve Rum tohumlarına da asla geçit vermeyeceğiz.”