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Dünya İran'dan ateşkes açıklaması! 'Mutabakat geçerliliğini yitirdi'
Dünya

İran'dan ateşkes açıklaması! 'Mutabakat geçerliliğini yitirdi'

Yeniakit Publisher
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İran'dan ateşkes açıklaması! 'Mutabakat geçerliliğini yitirdi'

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki hedeflere düzenlediği saldırılar ile son yaptırım ve askeri adımlarının mutabakat zaptını geçersiz kıldığını belirtti. Tahran, saldırıların sürmesi halinde misillemelere devam edeceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güneyindeki hedeflere düzenlediği saldırılar ile son yaptırım ve askeri adımlarının mutabakat zaptını geçersiz kıldığını belirtti. Tahran, saldırıların sürmesi halinde misillemelere devam edeceklerini açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı izleme noktalarına düzenlediği saldırıların ve son adımlarının, savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının temel hükümlerini geçersiz kıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran petrolünün satışına yönelik yaptırımların kaldırılması kararını geri çekmesi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran'ın uyguladığı düzenlemeleri ihlal etmesi ve israilin Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesinin mutabakatın temel hükümlerini ortadan kaldırdığı ifade edildi.

 

Açıklamada, ABD'nin İran'ın güney kıyılarındaki bazı izleme noktalarını hedef almasının, mutabakat zaptının savaşın sonlandırılmasına ilişkin birinci maddesinin açık ihlali olduğu belirtildi.

Gerilimin tırmandırılmasının doğuracağı sonuçlardan ABD'nin sorumlu tutulacağı vurgulanan açıklamada, İran'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, saldırıların gerçekleştirildiği noktaların hedef alınmaya devam edileceğini duyururken, Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere de topraklarını ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında kullandırmamaları yönündeki uluslararası yükümlülüklerini hatırlattı.

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