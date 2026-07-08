Trump NATO Ankara Zirvesi’nde konuştu: İran ile ateşkes benim için bitti

36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da ikinci gününde devam ediyor.

NATO Zirvesi kapsamında Rutte ile görüşen Trump açıklamalarda bulunuyor…

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMALI"

Dün gece İran'a yönelik saldırıya ilişkin konuşan Trump, "İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk." dedi. 20 kat fazla sert vurduklarını dile getiren Trump, "Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum onlar kötü insanlar. İran'ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişte." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA UMUTSUZ VAKA"

"NATO'dan memnun değilim." diye de konuşan Trump, "Çünkü dünyanın bir numaralı terör ülkesi İran konusunda bize yardım etmediler. Mark'la da bu konuyu konuşmadım bana yardım edecekler mi bilmiyorum. Yardıma da ihtiyacım yok. İspanya cidden vakit kaybı, onlarla vakit harcamak istemiyoruz. İspanya NATO'da berbat bir ortak." açıklamasında bulundu.

İspanya ile ticaret yapmak istemediğini de sözlerine ekleyen Trump, "Umutsuz vaka." dedi.

İspanya'nın düşmanca davrandıklarından söz eden ABD Başkanı, "Sonrasında arayıp ne olur sizinle ticaret yapmak istiyoruz dediklerinde ne kadar düşmanca davranacaklarını göreceğiz. Çok daha az iş yapacaklar ve bunun haricinde kısa süre sonra büyük bir toplantı yapacağız. Grönland bizim için büyük bir sorun." diye konuştu.

Trump, "Burada olduğum için mutluyum. NATO'dan memnuniyetsiz olmama karşın milyarlarca dolar fazladan ödüyoruz ve biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda olmuyor bu hiç adil değil." dedi.

Ayrıntılar gelecek...