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Spor Gökhan Sazdağı’nın yeni takımı belli oldu
Spor

Gökhan Sazdağı’nın yeni takımı belli oldu

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Gökhan Sazdağı’nın yeni takımı belli oldu

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, Beşiktaş ile yolları ayrılan Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladı.

Çorum FK, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağladığını açıkladı. 31 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığının duyurulduğu açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Gökhan Sazdağı’na hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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