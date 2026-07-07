Şişme botla açıldılar, rüzgar sürükledi! 2 çocuk son anda kurtarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bartın’ın Güzelcehisar Sahili’nde şişme botla denize açılan 2 çocuk, rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenince cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
Bartın’da şişme botla denize açılan 2 çocuk, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelcehisar Sahili'nde meydana geldi. 15 yaşlarındaki 2 çocuk, şişme bota binerek denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle çocukların bindiği şişme bot, açığa sürüklendi. Çocukların yardım çağrıları sonrası Özel İdare'ye bağlı cankurtaranlar sahile geldi. Jet ski ile denize açılan cankurtaran ekibi botu halatla bağladıktan sonra kıyıya getirdi. Çocuklar, ailelerine teslim edildi.