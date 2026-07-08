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Dünya NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi
Dünya

NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi

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NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin dikkat çeken isimlerinden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da ki Esenboğa Havalimanı'nda indiği belirtildi. 

Şara'yı Ticaret Bakanı Ömer Bolat Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılması bekleniyor. 

Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ülkemize gelen Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet eş-Şara'yı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık."

Türkiye, diplomasiyi, bölgesel istikrarı ve karşılıklı ekonomik iş birliğini güçlendiren girişimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

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