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ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

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ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

ASELSAN tarafından üretilen yüz ve plaka tanıma alanında geliştirdiği mobil sistemlerle güvenlik güçlerinin sahadaki anlık tespit ve müdahale kabiliyetine katkı sağlıyor.

#1
Foto - ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

ASELSAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı iş birliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ile GEKO Plaka Tanıma Sistemi, altyapıdan bağımsız yapılarıyla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılabiliyor. Sistem, 7 gün 24 saat esasına göre yüksek performansla güvenlik tedbirlerinin yürütülmesine katkı sunuyor.

#2
Foto - ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

ODAKAN MOBİL YÜZ TESPİT EDİYOR ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası, elde ettiği yüz görüntülerini saniyeler içinde Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayarak sonuçları güvenlik birimlerine iletiyor. Sistem, yüz tanıma kabiliyetiyle suç unsuru taşıyan durumların anlık tespit edilmesine ve güvenlik güçlerinin kontrollü müdahalesine imkan sağlıyor.

#3
Foto - ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

GEKO ARAÇ BİLGİLERİNİ ANLIK ELDE EDİYOR GEKO Plaka Tanıma Sistemi ise farklı ışık koşullarında araçların plaka, marka, tip ve renk bilgilerini anlık belirleyebiliyor.

#4
Foto - ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

ODAKAN KAMERA ODAKAN kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemi'nin yanı sıra analiz ve kayıt altyapılarının entegre kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi de güvenlik faaliyetlerinde görevalıyor.

#5
Foto - ASELSAN farkını ortaya koydu! Artık trafikte kaçmanın yolu yok!

SİSTEM AKTİF KULLANILIYOR Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 81 il ve 920 ilçede kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince aktif kullanılıyor.

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