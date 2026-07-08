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Spor Fenerbahçe, Trent Forrest’i kadrosuna kattı
Spor

Fenerbahçe, Trent Forrest’i kadrosuna kattı

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Fenerbahçe, Trent Forrest’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Trent Forrest'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz ve Atlanta Hawks formalarını giyen Forrest, 2024'te Baskonia'ya transfer oldu.

Trent Forrest, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 10,9 sayı, 4,4 asist ve 2,8 ribauntluk performans sergiledi.

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