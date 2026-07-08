Le Pen istinaf mahkemesine güveniyor! Cumhurbaşkanlığına resmen aday oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa’da yolsuzluktan suçlu bulunan Marine Le Pen, Paris Temyiz Mahkemesi’nin siyasi yasak kararını kısaltmasının ardından 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
Fransa’da hakkında verilen yolsuzluk kararı sonrası siyasi geleceği tartışılan Marine Le Pen, 2027 seçimleri için geri adım atmadı.
Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Marine Le Pen, kararın ardından katıldığı bir televizyon programında 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Le Pen, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım” dedi.
Hakkında verilen karara karşı Fransa Yargıtayı’na başvuracağını söyleyen Le Pen, başvurusunun istinaf kararının etkilerini askıya alacağını savundu. Le Pen, "Kampanyamı elektronik kelepçe olmadan yürüteceğim. Siyasi geleceğime mahkeme kararından çok sandıkta karar verilmesi gerek. Fransız halkına hiçbir şey dayatılmamalı” ifadelerini kullandı.
Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.