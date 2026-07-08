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Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.

#1
Foto - Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!

Alınan bilgiye göre, Zafer K. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki yabancı plakalı dorsesiz tıra çarptı.

#2
Foto - Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!

Kazada sürücü ağır yaralandı, aynı araçtaki Salih Ü. hayatını kaybetti.

#3
Foto - Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

#4
Foto - Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!

Tır sürücüsü S.B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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