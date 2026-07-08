Park halindeki tıra arkadan çaptı! Feci kazada ölenler var!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Zafer K. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki yabancı plakalı dorsesiz tıra çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı, aynı araçtaki Salih Ü. hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zafer K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü S.B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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