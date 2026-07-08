Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi

Mısır, Messili Arjantin karşısında son dakikaya 2-0 önde girse de güçlü rakibi karşısında skoru koruyamayarak 3-2 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Stres düzeyi yüksek geçen maçta sık sık gerilim yaşandı. Maç sonunda ise ortalık karıştı.

Müsabaka sonunda bir taraftar İsrail bayrağı açarak Mısırlılara doğru salladı. Bunu gören Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan taraftarın olduğu bölüme tükürdü. Bu anlar dünyada gündem oldu.

Mısır cephesinin sık sık hakem kararlarına itiraz ettiği karşılaşmada sinirler gerildi. Hakemin kritik pozisyonlarda VAR'a gitmemesi üzerine sitem eden Mısır kulübesinde, Teknik Direktör Hossam Hassan ve İbrahim Hassan'ın yanına bizzat Lionel Messi'nin yöneldiği görüldü.

Tam da bu hararetli anlarda Hassan'ın maçın hakemine dönerek ırkçılık işareti yaptığı kameralara yansıdı. Ancak bu sert uyarı hakem tarafından dikkate alınmadı.

YAKIŞANI YAPTI

Bitiş düdüğüyle birlikte saha içi kadar tribünler de karıştı. Mısır taraftarlarının üzerine bira bardakları fırlatılırken bir alçağın İsrail bayrağı sallayarak provokasyonu ipleri tamamen kopardı. Bu hareketi fark eden deneyimli teknik adam Hossam Hassan'ın tribünlere doğru dönüp tükürdüğü anlar dünyada büyük alkış aldı. Görüntüler saniyeler içinde sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da ateş püsküren Hasan, sahanın içinde Arjantin'den çok daha iyi bir futbol sergilediklerini ancak masa başında kaybettiklerini savundu. "Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi" ifadelerini kullanan Hasan "FIFA, Messi'nin elenmesini istemedi. Bu yüzden Arjantin'e maçın başından beri hakem desteği sağlandı" dedi.