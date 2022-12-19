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Dünya Kürtaj karşıtlığıyla biliniyor! Vatikan, o rahibin görevine son verdi
Dünya

Kürtaj karşıtlığıyla biliniyor! Vatikan, o rahibin görevine son verdi

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:57:00 -
Kürtaj karşıtlığıyla biliniyor! Vatikan, o rahibin görevine son verdi

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen bir rahibin görevine son verdi.

BBC'nin haberine göre, Vatikan'ın Washington Büyükelçiliği, rahip Frank Pavone hakkındaki kararını ABD'deki Katolik Kilisesi Piskoposluğu'na iletti.

Başpiskopas Cristophe Pierre'nin konuya dair açıklamasında, Pavone'nin eylemlerinin haklı gerekçelerinin bulunmadığına karar verildiği vurgulanarak görevine son verildiği kaydedildi.

Kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.

Öte yandan, Pavone, kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Trump yanlısı paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı haline gelirken Katolik Kilisesi yetkilileriyle gerilim yaşıyordu.

Pavone, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarından birinde ise "Vatikan yetkilileri ahlaksızlığı ve inanç emanetinin inkarını teşvik ediyor ve rahipler cinsiyet karmaşasını teşvik ediyor, hayatları mahvediyor... Kötülük." ifadelerini kullanmıştı.

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