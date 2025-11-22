Kürt vekilden sert tepki: CHP atalarımızı idam etti

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün Türkiye Parlamento Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitme konusunu görüşmek üzere toplandı.

Komisyon, bir heyetin İmralı'ya gitmesine karar verdi.

MHP, AK Parti, DEM Parti, TİP ve EMEP "Evet" derken, karar 32 oyla kabul edildi.

DSP, DP ve HÜDA PAR "Hayır" oyu kullanırken, CHP ve Yeniden Refah oturuma ve oylamaya katılmadı, Yeni Yol ise "Tarafsız" kaldı.

Rûdaw kanalı’na konuk olan Suna Kepolu Ataman, CHP'nin bu tutumunu eleştirdi.

Diyarbakır Milletvekili Ataman, bu sürecin Türkiye ve Kürtler için çok önemli olduğunu belirtti.

Ataman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda "cesur davrandıklarını ve seçim hesabı yapmadıklarını" vurguladı.

“KOMİSYON ÖCALAN İLE OTURACAK”

Meclis Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etme kararına dikkat çeken Ataman, bu ziyaretin gerçekleşeceğini teyit ederek, “Kim gitmezse gitmesin, bu komisyon İmralı'ya gidip Öcalan ile oturacak” dedi.

Ataman, konuşmasında CHP'ye eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin hiçbir zaman Kürtlerin yanında yer almadığını ve bu kez de gerçek yüzünü gösterdiğini" söyledi.

Ataman şunları dile getirdi: “CHP hiçbir zaman Kürt halkının yanında durmadı.

CHP, atalarımızı idam etti, bugüne kadar Kürt halkının hatırı için hiçbir şey yapmadı. Eğer bir şeyler söyledilerse de kendi çıkarları için söylediler.”

“KÜRTLER VE TÜRKLER BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ”

Suna Kepolu Ataman, sürecin başarısından emin olduğunu vurgulayarak, “Bu süreç her şekilde sonuca ulaşacaktır. Kürt halkı da istiyor, Türk halkı da istiyor. Kürtler ve Türkler birbirinden ayrılamaz” dedi.