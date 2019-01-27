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Kürt partisi çağrı yaptı: Artık son verin

Kürdistan Demokrat Partisi Irak Parlamentosu Grup Başkanı Viyan Sabri, PKK'nın ülkede karışıklığa yol açtığını belirterek, “PKK'nın IKBY topraklarındaki varlığına son verilmelidir. Çünkü bunun kurbanı siviller oluyor.” dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 15:07
Kürt partisi çağrı yaptı: Artık son verin

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK’nın ülkede güvenlik, ekonomik ve toplumsal açıdan birçok soruna yol açtığını belirterek ülkedeki varlığına son verilmesini istedi.

Terör örgütü PKK yaptıklarıyla Irak’taki Kürt partisini bile isyan ettirdi. KDP Irak Parlamentosu Grup Başkanı Viyan Sabri, “PKK'nın IKBY topraklarındaki varlığına son verilmelidir. Çünkü bunun kurbanı siviller oluyor.” dedi.

“Örgüt olayları kışkırtıyor”

Sabri yaptığı yazılı açıklamada, "Duhok'a bağlı İmadiye kasabası özellikle Şiladizi ve Dirlok'ta yaşananlar PKK'nın yasal olmayan varlığından dolayıdır." ifadelerine yer verdi. Sabri, terör örgütünün bölgede birçok köyü ele geçirdiğini, son dönemde yöre halkından 2 kişiyi de kaçırdığını belirtti.

PKK terörünün bölgede güvenlik, ekonomik ve toplumsal açıdan sorunlara yol açtığını vurgulayan Sabri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yöre halkına barışçıl gösteri izni vermesini fırsat bilen örgütün olayları kışkırttığını ifade etti.

“Siviller kurban oluyor”

KDP Grup Başkanı Sabri, "PKK'nın IKBY topraklarındaki varlığına son verilmelidir. Çünkü bunun kurbanı siviller oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:07
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